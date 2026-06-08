三重郡菰野町の御在所岳の山上公園で自生するツツジ科の「ベニドウダン」と「サラサドウダン」の花が見ごろを迎えています。標高1，212mの御在所岳の山上公園に咲くツツジ科の2つの花。可憐で上品な印象のベニドウダンは赤みを帯びた花が特徴です。一方、サラサドウダンは白地に淡い紅色の筋が入った花が特徴で、どちらも小さなつり鐘形の花を枝先に多く咲かせます。山上公園の散策路沿いでは去年より5日早い、先月19日に開花を確