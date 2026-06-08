三重県唯一のフルマラソン、みえ松阪マラソンの去年の優勝者、川内優輝選手を招いた親子ランニング教室が7日、三重県松阪市内で開かれました。今年の「みえ松阪マラソン」のエントリーが始まったのを記念して開かれたもので、抽選で選ばれた親子44組が参加しました。最初に大会会長の竹上真人松阪市長が「川内選手の話を聞いて、あしたから自分たちも頑張るぞとなってくれればうれしい」とあいさつしました。7日はあいにくの天気の