美術作品の中に描かれた水辺の生き物たちにスポットを当てた初夏の企画展が、三重県の桑名市博物館で開かれています。暑い夏を迎えるにあたり、水辺の生き物たちを描いた美術作品を見て涼やかな気持ちになってもらおうと企画されたものです。会場には、夏の訪れを告げる鮎を描いた盆や、桑名の名物・ハマグリを描いた江戸時代の浮世絵など、水辺の生き物と人々との関わりを感じられる作品56件が展示されています。「魚action」とい