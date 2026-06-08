65歳を迎えたら、いよいよ年金を受け取れます。長年働いてきた人にとって、はじめての年金受け取りは大きな節目です。楽しみにしている人も少なくないでしょう。しかし、年金は社会保険給付であり、受け取り時期や金額は制度のルールに沿って決まります。働き方や収入の状況によって、受取額が調整される仕組みもあります。名前を聞いたことがあるルールでも正しく理解できているかどうかで、年金額の誤算となることもあるため注意