小学4年生以下を対象とした少年野球の交流大会が6日と7日、三重県伊勢市を中心に5つの会場で行われ、子どもたちの元気な声がグラウンドに響きました。野球に取り組む子どもたちの試合の出場機会をつくろうと開かれている大会で、6日の開会式では主催者を代表し、八木段ボールの八木雅文社長が「きょうはみなさんが主役です。楽しんで元気にプレーして下さい」と呼びかけました。このあと、小俣野球スポーツ少年団の森田悠仁主将が