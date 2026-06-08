三重県津市に本社を置く井村屋グループは、主力製品の「あずきバー」に特化した新しい工場を今月上旬に稼働し、年間4億本の販売を目指すと発表しました。昨年度、シリーズで約3億4000万本を販売し、国内外で人気を誇る「井村屋グループ」のロングセラー商品「あずきバー」。井村屋グループは、トップブランドである「あずきバー」の生産能力の拡大と、特色のある商品をつくるため、今月上旬から津市にある本社の敷地内で新しい工場