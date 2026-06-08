本格的な夏の訪れを前に、昔ながらの夏の過ごし方を体験できる恒例の「夏まちまつり」が、伊勢市のおかげ横丁で始まりました。春から夏へと季節が移ろう中、「夏の楽しみ、なつまでまつな」を合言葉に一足早い夏祭りとしておかげ横丁が毎年開催しているものです。おかげ横丁内には、風鈴や手ぬぐいなど、夏の暮らしを感じさせる屋台が並んだほか、茅萱（ちがや）で作られた輪をくぐると無病息災のおまじないになるとされている茅の