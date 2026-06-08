中国共産党の習近平総書記（国家主席）が6月8日から9日まで北朝鮮を訪問する。習主席にとっては7年ぶりの訪朝だ。この訪朝には「異例な面」が目立つという。香港メディアの香港01が伝えた。2026年になってから、中国中央は「外国の要人の受け入れ繁忙期」を迎えた。上半期だけで訪中した外国の指導者をはじめとする政府高官は10人以上に達した。習主席が26年上半期にこれまで外国訪問を予定していなかったのも、受け入れが多忙を極