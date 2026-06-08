ほんの数歩で本屋めぐりが出来るイベントです。読書離れが進む中、活字文化に触れてもらおうと古本市などのブックイベントが5日から7日まで、三重県津市にある久居アルスプラザで開かれました。会場には、読んだ後に喜びと発見が見つかるような本や思わず手に取りたくなるようなタイトルが並びました。このイベントは、県内の古本屋を知ってもらい本を読むきっかけをつくろうと県内に店舗を構える古本屋の店主らが発足させた「三重