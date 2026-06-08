20年に一度の伊勢神宮式年遷宮に向けて「御用材」を神宮に運び入れるお木曳行事が行われている中、浜参宮のため三重県伊勢市の二見興玉神社を訪れた特別神領民に、地元の観光協会が飲み物を配るおもてなし活動を行っています。浜参宮とは、お木曳行事を前に神領民が二見興玉神社を参拝するもので、御用材を乗せた奉曳車（ほうえいしゃ）を曳く前に身を清めるために行われ、「無垢塩草」で禊払い（みそぎばらい）を受けます。鳥羽市