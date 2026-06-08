タレントの加護亜依（38）が8日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。加護は「休日は息子くんが大好きなゴルフへ」とつづり、ミニスカートのゴルフウエア姿の近影を公開。「娘も今回ゴルフデビューできてとっても楽しんでいました」と続け、長男のパッティングの動画や、きょうだいと思われるバギーに乗る姿などを披露した。これにファンからは「息子くんの隣に居る娘ちゃんの横顔があいぼんに