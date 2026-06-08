プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のチーム「KADOKAWAサクラナイツ」所属の渋川難波（40）が8日、Xを更新。チームの退団と不倫報道を謝罪し、当面の間プロとしての活動や個人活動を自粛すると発表した。渋川を巡っては一部メディアで不倫が報じられていた。不倫騒動を受け、チームは今月5日に渋川から退団の申し出があったことを報告。この日、渋川の契約解除を発表した。渋川もSNSを通じ「本日、チームから発表がございました通り