ハリウッド俳優のニコラス・ケイジの妻で俳優の芝田璃子（３１）が７日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に登場。夫との家事分担について触れた。この日は野々村友紀子が「妻はなぜ怒る？」と疑問を持つ夫たちへの熱血授業を展開。スタジオにいた芝田は、夫との家事分担についてどうしているのか？と聞かれ「０：０です」と即答。スタジオは一瞬意味がわからず、きょとんとしていると芝田は「プロの方がいらっしゃるので」とハウス