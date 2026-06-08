【パシフィックパリセーズ（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】女子ゴルフの今季メジャー第２戦、全米女子オープンは７日、米カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラＣＣ（パー７１）で最終ラウンドが行われ、５位から出た畑岡奈紗は３バーディー、４ボギーの７２で回り、通算３アンダーで６位だった。桑木志帆が１アンダーで１４位、渋野日向子はイーブンパーの１７位。ネリー・コルダ（米）が８アンダーで初優勝を果