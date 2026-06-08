◇インターリーグドジャース5―13エンゼルス（2026年6月7日ロサンゼルス）ドジャースは7日（日本時間8日）、本拠でのエンゼルス戦に敗れ、連勝は2でストップ。同戦の連勝も5で止まった。デーブ・ロバーツ監督（54）は2戦連続で欠場となったウィル・スミス捕手（31）の状態について説明した。同捕手は前日6日（同7日）の試合前に首の張りのため、急きょ、スターティングオーダーから外れ、代わりにラッシングが出場した。