「ドジャース５−１３エンゼルス」（７日、ロサンゼルス）この日は球審の不安定なジャッジが波紋を呼んだ。序盤からＡＢＳチャレンジが頻発し、それがことごとく成功。両軍合わせて６度行使し、すべて判定が覆った。初回からストライク、ボールの判断が安定せず、二回のエンゼルス・マドリガルの打席で２度ストライク判定がＡＢＳチャレンジで覆った。さらに七回のタッカーの打席でも２度ストライク判定が覆るなど、ロボット