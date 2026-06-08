銃乱射事件の生存者である10代の若者が、学校で導入されていたAI銃検知システムの製造元を訴えました。20260501-complaint-against-omnilert-and-systems-integration | DocumentCloudhttps://www.documentcloud.org/documents/28169916-20260501-complaint-against-omnilert-and-systems-integration/School shooting survivor sues AI gun detection firm after system failed to spot weapon - Ars Technicahttps://arstechnica