サッカーの明治安田J2J3百年構想リーグ。ツエーゲン金沢は7日、ホームでザスパ群馬との最終順位決定戦に臨みました。プレーオフ最終戦となった試合。ツエーゲンとしては何としてでも勝利し有終の美を飾りたいところです。前半をスコアレスで終え、迎えた後半開始直後。右サイドからの攻撃に対応できずネットを揺らされます。これで目が覚めたのか、ここからツエーゲンが怒涛の攻めに転