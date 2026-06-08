体操女子で２０２１年東京五輪種目別床運動銅メダリストの村上茉愛さんが着物姿を公開した。村上さんは７日に自身のインスタグラムを更新。「着物でお友達の結婚式へ素敵な１日でした！！！」とつづり、落ち着いたグレーの着物姿を披露。「着物（訪問着）は母に着付けてもらいました朝早くからありがとう」と記し、凜とした表情でたたずむ姿をアップした。別カットでは後ろ姿も投稿。きれいに整えられた帯も公開した。こ