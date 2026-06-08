ダイエットにいいと話題の「もち麦」。でも、どうやって食べればいいのか分からない……という人も多いのでは？実はもち麦は、ゆでておけばいつもの食事にちょいたしするだけでOK。今回は、基本のゆで方と、やせ体質づくりをサポートするおすすめの食べ方をご紹介します。もち麦の基本のゆで方材料（作りやすい分量）と作り方乾燥もち麦200ɡを、たっぷり沸かした熱湯で20分ほどゆでる。ざるに上げて水でさっと洗ってから、水