身体が不調の時、改善するノウハウ！ 覚えておくべき〇方向運動と〇部位運動 〇方向運動と〇部位運動 本人の感覚を基にした不快感がない運動が原則 動きケア®は、「〇方向運動」へ身体を動かすことを原則にして、痛みや不調を改善していくノウハウです。○方向運動とは２つの意味があります。まずひとつめは、「動かしやすい」「よく動く」「気持ちいい」などの快感覚がある方向への運動という意味です。もうひとつは、