勃つってなにが起きているの？性器の図解と射精の仕組み 「勃つ」ってなにが起きているの？ 男の子にとって、ペニスとはとても不思議であり、興味深い存在ではないでしょうか。何となく触っているうちにピーンと立ってしまって、びっくりした経験がある人も多いかもしれません。 男性器がかたく、大きくなることを「勃起」といいます。勃起は、性器の中のスポンジ状の部分に血液が集まると起こる自然現象。じつは、男