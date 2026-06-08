職場で「ちょっと無理です」は避けるべき！正しい伝え方 「ちょっと無理です」は職場では通用しない 仕事では、上司から与えられた指示を確実にクリアすることが大切です。しかし、現実にはクリアするのが難しい状況も出てきます。 期日を決めて企画書の提出を指示され、それに取りかかってみたところ、当初考えていた以上にたくさんの資料を読み込まなければならないことがわかった場合などです。期日には間に合いそうもあ