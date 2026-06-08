香川県高校総体2026 【香川県高校総体】6月6日～7日に6レース実施されたヨットの結果です。 ■ヨット学校対抗 男子1位高松商業6年連続32回目 女子1位高松第一26年ぶり8回目 ■男子420級8艇が出場 1位高松商業川北智大・水澤諒組 ■女子420級6艇が出場 1位高松商業河内聖奈・植田桃羽組 ■男子シングルハンダ―級9艇が出場 1位高松商業津川翔 ■女子シン