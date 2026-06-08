ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月8日（月）〜6月14日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【山羊座（やぎ座）】今週は、情報量が多いと疲れたり、焦ったりしてしまいそう。最小限に留めて他のことに目を向けるようにすると良いかも。家族や友