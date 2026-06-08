愛知県弥富市で2024年、アパートに放火し、男女3人を殺害したなどとして、殺人と現住建造物等放火などの罪に問われた男（64）は8日、名古屋地裁の初公判で起訴内容を認めた。弁護側は殺人と放火の故意を否認し無罪を主張した。