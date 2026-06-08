6月8日、佐賀バルーナーズは、ナシール・リトルと2026－27シーズンの契約が基本合意に至ったことを発表した。なお、同日15時にはBリーグの自由交渉選手リストから抹消されることも併せて発表されている。 アメリカ合衆国出身で現在26歳のリトルは、199センチ100キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。ノースカロライナ大学チャペルヒル校を経て