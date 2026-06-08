コクヨが続伸している。前週末５日の取引終了後に株主優待制度の拡充を発表したことが好材料視されている。 現行制度では毎年１２月末日時点で２０００株以上の株式を保有する株主を対象に株主優待制度を実施していたが、２６年１２月末日時点の株主優待から保有株数の要件に保有株数５００株以上２０００株未満、かつ半年以上継続保有の区分を新設し、自社グループ商品４０００円相当（または寄付）を提供する。なお