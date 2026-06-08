シップヘルスケアホールディングスが３日ぶりに反発している。前週末５日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を３３０万株（自己株式を除く発行済み株数の３．５０％）、または５０億円としており、取得期間は６月８日から１２月３１日まで。中期経営計画における資本政策の一環として、株主還元の強化及び資本効率の向上などを図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS