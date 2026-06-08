ＮＡＴＴＹＳＷＡＮＫＹホールディングスがしっかり。前週末５日の取引終了後に発表した５月度の売上高で、既存店売上高が前年同月比１２．２％増と６カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 「餃子屋のちび焼売」を発売したほか、今年３月の発売後、わずか１週間で出荷２０００万本を突破したヒット商品「ギルティ炭酸ＮＯＰＥ（ノープ）」を使用したアルコールドリンクを低価格で販売し