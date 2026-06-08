８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６０円３２銭前後と前週末の午後５時時点に比べ４０銭弱のドル高・円安で推移している。 ５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円２９銭前後と前日に比べ３０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。５月の米雇用統計が強い内容だったことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内にも利上げに踏み切るとの見方から一時１６