手間いらずは続急伸している。前週末５日の取引終了後、取得総数１３万株、取得総額３億円を上限とする自社株買いを行うと発表しており、好感した買いが集まっている。取得期間は６月８日から１０月３０日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで実施する。なお、同社はきょう１０時１５分ごろ、１３万株が自己株式を除く発行済み株式総数に対して占める割合について、４．２％から２．２％へと訂正した。 出所：MINK