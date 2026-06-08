「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１０時現在で、浜松ホトニクスが「買い予想数上昇」で４位となっている。 同社は４日、子会社のＮＫＴＰｈｏｔｏｎｉｃｓとともに、京都大学高橋研究室と分子科学研究所大森研究室の成果をもとに設立されたスタートアップ企業のＹａｑｕｍｏ（東京都千代田区）と量子コンピューターの産業化に向けた先端光学システムに関する覚書