「ゼロカロリーなのに体重が増えた」という経験をされたことはないでしょうか？ 人工甘味料の強烈な甘味が脳の報酬系を刺激し、食欲や満腹感の調節に影響を与える可能性があります。甘味への依存が食生活全体にどのような変化をもたらすのか、またカロリーだけで飲み物を選ぶことの落とし穴について、わかりやすく説明します。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓