写真家の野口純一氏による作品展「TRIBUTE」が大阪、名古屋、札幌、福岡天神のソニーストア内αプラザで開催される。 2000年に北海道へと移住し、キタキツネの撮影をきっかけに写真家として活動する野口氏による写真展。現在は沖縄に居住。北海道と沖縄県を拠点として野生生物を撮影しているという。 幼い頃、身体が細く気も弱かった私。心の中でいつも強き者たちに憧れていた。その強さとは力や喧嘩が強いとい