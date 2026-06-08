【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Vaundyが、8月に開幕する『第108回全国高校野球選手権大会』を盛り上げる“2026 夏の高校野球応援ソング／『熱闘甲子園』テーマソング”として、新曲「かげろう」を書き下ろした。また、7月15日より配信リリースされる。 ■朝のワイド番組で「かげろう」フル尺音源が初解禁 Vaundyの新曲「かげろう」は、『熱闘甲子園』（ABC テレビ・テレビ朝日系列全国ネット）のテ