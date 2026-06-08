【写真】①ハイトーンヘアがお似合い！星野源の近影 他【動画】①星野源×イ・ヨンジの「恋」コラボ②星野源「2（feat. Lee Youngji）」MV 星野源が自身のInstagramを更新。あらたな髪色を披露し、注目を集めている。 ■星野源がイ・ヨンジの日本公演にゲスト出演！ 星野が公開したのは、LEE YOUNGJI（イ・ヨンジ）との2ショット。 イ・ヨンジとは、星野が2025年5月にリリースした6th Album『G