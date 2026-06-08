梅雨入りしましたね！ムシムシしたり、肌寒かったり、かと思うと、暑い日もあったり、、、日々の生活を快適に過ごすために便利グッズを探したり、、、そんな時に頼りになるが通販です！日本テレビの通販といえば「日テレポシュレ」！今回、日本を飛び出し、韓国へ！！韓国で大ヒットグッズを取材した特番が8月に放送予定だそう！今、大人気の韓国！なんと、アンミカさん、太田光代さん、そして岡田結実さんの３人が”忖度ナシ”で