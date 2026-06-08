イランがイスラエル北部にミサイルを発射しました。イスラエルが隣国・レバノンへの攻撃を続けていることなどに対する報復としていますが、戦闘再開の懸念が高まっています。イランの首都テヘランから中継です。首都・テヘラン北部です。イランがイスラエルに対してミサイルを発射しました。4月に停戦が発効して以降、イランによるイスラエルへの攻撃はこれが始めてです。イスラエルからの攻撃の懸念が高まっていますが、いまのと