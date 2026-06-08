5日放送のABEMA『しくじり先生俺みたいになるな!!』（後9：30）では、実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸が登壇。「AI時代に生き抜く術」をテーマに、「技術革新に乗り遅れて絶滅しないための授業」を届けた。【番組カット】パパ友との交流で衝撃を語った若林正恭授業では、人類の歴史上の転換期として、ネアンデルタール人が「技術革新に乗り遅れたことで絶滅」した事例を紹介。その要因のひとつとして、ネアンデルタール