国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の諮問機関「国際記念物遺跡会議」（イコモス）による勧告を受け、世界文化遺産登録に向けて大きく前進した「飛鳥・藤原の宮都（きゅうと）」（奈良県）。１９件の構成資産のうち１５件がある奈良県明日香村では、村内の現状変更を厳しく制限する「明日香法」が遺跡を守ってきた。制定の動きは、一人の村民の訴えから始まった。（橿原支局関口和哉）佐藤首相に「直訴」「日本の心のふる