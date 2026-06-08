フィリピン付近で発生した地震に伴う津波について、気象庁は午前10時半から緊急の会見を開きます。【映像】日本各地の津波の到達予想気象庁によりますと、震源はフィリピン付近で、地震の規模を示すマグニチュードは8.2と推定されています。この地震により、関東地方から沖縄・奄美地方までの広い地域に津波注意報が出ています。気象庁は、津波注意報が出ている地域では、注意報が解除されるまで引き続き、海岸や河口に近