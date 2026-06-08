4月の経常収支は3兆9078億円の黒字となりました。海外の子会社から受け取る配当金などが増え、4月として過去最大の黒字額です。財務省が発表した4月の国際収支によりますと、海外との貿易や投資で日本がどれだけ稼いだかを示す「経常収支」は3兆9078億円の黒字でした。黒字は15か月連続で、黒字幅は去年4月と比べて64.9%増え、4月としては過去最大となりました。輸出額の増加が輸入額の増加を上回り、「貿易収支」が黒字転換したこ