テレビ東京系での放送や各種配信サービスでも見ることができるアニメシリーズ「パウ・パトロール」の劇場版最新作『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』が7月24日に公開される。このたび、恐竜たちが暮らす未知の島〈ダイノ・アイランド〉を舞台にした本作の新場面写真10点が一挙解禁された。【画像】この記事で紹介しているそのほかの場面カットやステッカーの絵柄「パウ・パトロール」は、リーダーのケントと個性豊かな