ナガスクジラの肉を手にする共同船舶の所英樹社長＝8日午前、仙台市商業捕鯨の母船「関鯨丸」が8日、オホーツク海のEEZ内での操業を終え、仙台市の仙台港に入港した。ナガスクジラ24頭とニタリクジラ27頭を捕獲した。仙台市中央卸売市場で9日に競りにかけられる。船は共同船舶（東京）の所有。山口県下関市の下関港を4月18日に出港し、今月上旬にかけて操業した。ナガスクジラ肉のうち約2トン分は、冷凍せずに生肉のまま出荷さ