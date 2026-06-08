8日の東京株式市場・日経平均株価は取引開始直後から大幅に値を下げ、下げ幅は一時3000円を超え、6万3000円台で取引されている。先週末のアメリカ市場で、AIへの過剰投資をめぐる警戒や年内利上げ観測などを背景にな株価指数が大きく下げた流れを引き継ぎ、幅広い銘柄に売り注文が出ている。中東情勢をめぐる不透明感も相場を押し下げている。