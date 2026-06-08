タレントのマツコ・デラックスが７日放送のＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」に出演。「もう心配、体」と話すぽっちゃりタレントの名前を明かした。この日のテーマはぽっちゃりタレントの高齢化問題。この日、ゲストで登場したタレントの内山信二が結婚を機に大減量に成功したと話すと、マツコは「２カ月ぐらい奥さん、彦摩呂さんに貸してあげてくれない？」とグルメタレントのレジェンドの名前を挙げた。内山が「彦摩呂さんは