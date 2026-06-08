グラビアアイドルで女優の鈴木ふみ奈（35）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。5月30日に開催された江頭2:50による笑いと音楽の祭典「エガフェス2026」（山梨・富士急ハイランドコニファーフォレスト）の様子を投稿した。「エガフェス2026、初参加ありがとうございました」と会場の盛り上がりや、共演者らとのショットを公開した。エガフェスガールズのメンバーとして参加し、大久保佳代子と加護亜依とのステージや、横山剣