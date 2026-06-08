吉本興業所属のお笑いコンビ、平成ノブシコブシ徳井健太（45）が4日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」にゲスト出演。過去にオール巨人（74）を怒らせていたと明かした。相方の吉村崇（45）とゲスト出演。「俺はこういう人間だ！」のコーナーを通じ、我が道を行く人たちにスポットライトを当てた。そのトークの中で、徳井の直線的なキャラクターもネタとなっていた。吉村が「覚えてない？オール