ＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」７日放送第９話で、主人公の宇宙物理学者で車いすラグビーチームのコーチを買って出た伍鉄（堤真一）について耳慣れない紹介がなされた。輝きを失ったかつての強豪ブレイズブルズを復活させるべく、日本選手権に臨んだ伍鉄。チームは予選プールを突破し、準決勝で難敵スイフトスネークに競り勝った。その後、「一番星」ことエースの涼（山田裕貴）に悲劇が訪れるが、決勝戦で因縁のシャークヘッド